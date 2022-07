Klimaziele verfehlt! Neues Sofortprogramm für bestehende Heizanlagen / Potentiale mit PAUL unverzüglich nutzbar (FOTO)

Mannheim (ots) - Erneut hat der Gebäudesektor die Klimaziele verfehlt. Hierauf

haben Bundeswirtschafts- und Bundesbauministerium mit einem Sofortprogramm

reagiert und ein Maßnahmenpaket vorgestellt.



Ein wichtiger Punkt im Sofortprogramm ist die Optimierung bestehender

Heizungssysteme. Bisher lag der Fokus auf dem Ersatz der alten Heizung durch

eine neue, die Potenziale im Bestand wurden oft liegengelassen. Das ändert sich

nun und PAUL ist eine der besten Möglichkeiten, vorhandene Anlagen mit wenig

Aufwand wesentlich effizienter zu machen. PAUL wird minimalinvasiv und

unabhängig von Typ und Alter der Heizung installiert werden. PAUL stellt die

Temperatur fortlaufend optimal ein. Allein dadurch sind im bisher wenig

beachteten Bereich des Heizungssystems Einsparungen von 10 % möglich.





Wären sämtliche Mehrfamilienhäuser in Deutschland mit PAUL ausgestattet,entspräche das Einsparpotential dem Wärmebedarf von 1 Million Wohnungendurchschnittlicher Größe.Das ist PAULPAUL ist ein Regelsystem, das Heizungsnetz - aber auch die Trinkwasseranlage mitweiteren Einsparpotentialen- digitalisiert und mithilfe Künstlicher Intelligenzdauerhaft regelt. Durch den automatisierten hydraulischen Abgleich sindWassertemperatur und Volumenstrom hinsichtlich Energieverbrauch stets optimaleingestellt. PAUL wird vom BAfA gefördert."Die Optimierung der Bestandsheizungen ist ein großer Hebel bei derEnergieeffizienz. Das ist nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern bedeutetauch, dass die sogenannten grauen Emissionen, die bei Produktion und Einbauneuer Heizungen entstehen, vermieden werden," so PAUL-Geschäftsführer MaikoDufner. "Unser System trägt nicht nur zum Erreichen der Klimaziele bei, sondernkommt- durch Entlastung bei den Nebenkosten - auch bei den Mietern an."Die hohe Relevanz der Lösung von PAUL zur Steigerung der Energieeffizienz beiGebäuden wurde jüngst auch durch die Verleihung des "Prop Tech Germany Award2022" an PAUL verdeutlicht. PAUL gewann nicht nur in der Kategorie "Gebäude undEnergieeffizienz", sondern auch den Gesamtaward.Über PAULPAUL ist der Spezialist für die digitale Transformation derImmobilienwirtschaft. PAUL hat einen Change-Prozess eingeleitet und schafft es,mithilfe von Künstlicher Intelligenz Bestandsgebäude CO2 neutral zu machen unddas geringinvestiv und ohne Komfortverlust für die Bewohner. Investoren undBetreiber setzen auf PAUL, um ihre Immobilien zukunfts- und wettbewerbsfähig zumachen. Aktuell betreut PAUL über 80 Unternehmen der Immobilienwirtschaft mitrund 150.000 Wohneinheiten.http://www.paul.techPressekontakt:Benedikt BaderPAUL GmbH KommunikationTheodor-Heuss-Anlage 12; 68165 MannheimTelefon +49 621 92 100 102Mobil +49 175 1625636E-Mail: mailto:benedikt.bader@paul-digital.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/157425/5274790OTS: PAUL GmbH