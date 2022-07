Wirtschaft Kliniken in NRW zahlen bis zu acht Mal mehr für Gas

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die explodierenden Gaspreise treffen die Kliniken in NRW derzeit mit enormer Härte. Das sagte der Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Ingo Morell, der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Montagsausgaben).



"Wenn die gerade ausgelaufenen Lieferverträge mit den Energieversorgern neu zur Disposition stehen, dann können die Kosten für Erdgas mitunter um das Achtfache in 2023 im Vergleich zum Jahr 2020 steigen." Andere Häuser zahlten im laufenden Jahr bereits einen bis zu vier Mal höheren Preis für Erdgas, verglichen zum vorherigen Jahr. Die Stromkosten steigen laut Morell nicht im gleichen Ausmaß, aber auch hier seien fast doppelt so hohe Kosten zu verzeichnen.