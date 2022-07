Angespannt / Kommentar von Tobias Goldbrunner zum Gaspreis

Mainz (ots) - Es klingt wie ein wohltuender Lichtblick in diesen schwerenZeiten: Die Gaspreise könnten sich erst mal stabilisieren, nicht noch weiter indie Höhe klettern - obwohl seit fast einer Woche nichts mehr durch Nord Stream 1fließt. So die vorsichtige Aussage von Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller.Eine Aussage, die beruhigen soll. Was in der hitzigen Energiedebatte auchvonnöten ist. Dennoch - und das muss allen klar sein: Die Preise bewegen sichlängst auf einem Niveau, das Millionen von Deutschen wehtun wird, wenn sie ihreGas-Rechnungen erhalten. Und die Lage bleibt extrem angespannt, der bange Blickrichtet sich weiterhin auf den kommenden Donnerstag. Dreht Wladimir Putin denGashahn überhaupt wieder auf? Eventuell nur gedrosselt? Erneut steigendeGaspreise wären in jedem Fall keine Überraschung. Die Deutschen scheinen denErnst der Lage erkannt zu haben, viele sparen zuhause immer mehr Energie -duschen kälter und kürzer, schalten Geräte, die gerade nicht in Gebrauch sind,aus oder planen Investitionen in neue Anlagen. Das fällt im Sommer natürlicheinfacher. Im Falle eines kalten Winters würde die Stimmung schnell kippen. DiePolitik muss die Zeit nutzen, nachvollziehbare Entscheidungen treffen und klareBotschaften senden. Aktuell wird mal wieder zu viel diskutiert, zu weniggehandelt. Es bedarf strukturierter Pläne für weitere (faire)Kostenentlastungen, Szenarien für einen drohenden Energiemangel undHandlungsempfehlungen im Alltag. Die Politik muss jetzt beweisen, dass sie ausKrisen und Katastrophen wie Corona und der Ahrtal-Flut gelernt hat. Und nichtnoch einmal die gleichen Fehler macht.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485924desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65597/5275032OTS: Allgemeine Zeitung Mainz