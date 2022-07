Wirtschaft Deutsche Unternehmen im Ausland bemängeln Energiewende-Strategie

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - International tätige deutsche Unternehmen vermissen eine überzeugende Strategie der Bundesregierung für die Energiewende. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der deutschen Außenhandelskammer (AHKs) unter 2.860 Unternehmen im Ausland, über welche die "Welt" berichtet.



Nur 26 Prozent der befragten Unternehmen glauben demnach, dass die Bundesregierung eine überzeugende Strategie für die Energiewende verfolgt. Die Unternehmen wurden gefragt, wie überzeugt sie von den Energiewende-Plänen in Deutschland und ihren Gastländern sind. Regierungen in anderen EU-Ländern schneiden in der Umfrage besser ab.