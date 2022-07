FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Corona-Strategie der FDP:

"Was der FDP-Justizminister im Blick auf die Corona-Strategie der Bundesregierung für den Herbst ankündigt, ist ein bemerkenswerter Schwenk seiner Partei weg von der bisherigen Linie des Laissez-faire gegenüber dem Virus. Noch vor wenigen Wochen weckte Buschmann Zweifel an der Wirksamkeit einer Maskenpflicht in Innenräumen. Nun sagt er, dass "die Wirksamkeit von Masken für den Einzelnen in Innenräumen un-streitig" sei. (...) Als Verdienst kann sich Buschmann als Motor des abgespeckten Infektionsschutzgesetzes zugutehalten, dass die Rückkehr zu Lockdowns und Schulschließungen nicht nur in der Ampel kein Thema mehr ist. Doch eine durchschlagende Impfkampagne zur Schließung der Immunitätslücke in den vulnerablen Personengruppen wird der zentrale Baustein sein müssen."/be/DP/he