NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Bidens Wende in der US-Nahost-Politik:

"Spätestens seit Barack Obama wollen sich die USA aus dem Nahen Osten zurückziehen, um sich dem globalen Konkurrenzkampf mit China zu widmen. Doch der Krieg in der Ukraine und der wachsende Einfluss von Russland und China in einer für die Weltwirtschaft wichtigen Region haben gezeigt, dass das zu kurz gedacht war. Deshalb leitete Biden mit seinem Besuch in Dschiddah eine Wende ein. Die Menschenrechte spielen da nur eine untergeordnete Rolle."/be/DP/he