FRANKFURT (dpa-AFX) - Die kräftige Kurserholung beim deutschen Leitindex Dax am Freitag sollten Anleger besser nicht überbewerten. Auch in der neuen Woche könnte die schon seit einiger Zeit an den Märkten diskutierte Konjunktur- und Zinsangst die Kurse von Aktien belasten. Während die Energieversorgung unsicher bleibt und sich ein Wirtschaftsabschwung abzeichnet, erhöht sich mit der Rekord-Inflation gleichzeitig der Druck auf die Notenbanken, ihre Zinsen anzuheben. Als eine der wenigen Währungshüter hat bisher die Europäische Zentralbank (EZB) noch nicht agiert, aber einen ersten Zinsschritt für die Juli-Sitzung angekündigt. Am Donnerstag dürfte es also soweit sein.

"Keine leichte Sitzung für die EZB", erwarten die Experten des Bankhauses Metzler. So bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass Russland nach dem Abschalten der Pipeline Nord Stream 1 für Wartungsarbeiten in der vergangenen Woche die Gaslieferungen nach Europa weitestgehend einstellen wird. Zudem zeichnet sich in Italien eine Regierungskrise ab, die laut Metzler-Chefvolkswirt Edgar Walk zu weiteren erheblichen Turbulenzen an den Anleihemärkte der Eurozone führen könnte. Die EZB müsse daher in einem äußerst schwierigen Umfeld die richtigen geldpolitischen Entscheidungen treffen. Zuletzt war auch der Euro weiter unter die Räder geraten und hatte erstmals seit etwa zwei Jahrzehnten wieder den Gleichstand zum US-Dollar erreicht.