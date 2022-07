DiMe veröffentlicht Toolkits zur Verbesserung der Sensordatenintegration und für eine bessere und schnellere globale Gesundheitsversorgung und Forschung

BOSTON, 18. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Heute hat die Digital Medicine Society (DiMe) die Sensordaten-Integrations-Toolkits veröffentlicht. Dabei handelt es sich um vier umfassende Toolkits, die Datenproduzenten, -verarbeitern und -verbrauchern helfen sollen, die Datenflut zu nutzen, die durch die zunehmende Verwendung von Wearables und digitalen Sensorprodukten entsteht. Diese Ressourcen basieren auf dem Sensor Data Integrations Projekt, das sich aus führenden Vertretern des Gesundheitswesens von Amazon Web Services (AWS), Oracle, dem Moffitt Cancer Center, Takeda, dem US Department of Veterans Affairs (VA) und anderen zusammensetzt. Diese Toolkits werden dazu beitragen, das Versprechen der von Sensoren generierten Daten einzulösen, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen, um die medizinische Versorgung und die Forschung zu verbessern. Das Projektteam wird eine Demo der Toolkits während einer Live-Einführungsveranstaltung am 18. Juli um 10:30 Uhr ET mit Micky Tripathi, dem Nationalen Koordinator für Gesundheitsinformationstechnologie des US-Gesundheitsministeriums, vorführen.