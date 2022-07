Wie Searchlight

das Textbuch für Uran-Entdeckungen

im Athabasca Basin neu schreiben könnte



Aus dem Alltag weiß jeder, dass man nur findet, was man kennt. Besonders schön lässt sich diese Erfahrung am Wandel der Suchkriterien bei der Uranexploration im Athabasca Basin in Saskatechwan in den vergangenen 70 Jahren illustrieren. Es ist bekannt: Die Urangehalte im Athabasca-Becken sind im Vergleich zum Rest der Welt extrem hoch. Die beiden größten Minen des Beckens, Cigar Lake und MacArthur River, haben Uranressourcen mit einem Gehalt von 18 % bzw. 17 % U3O8.



Diese Lagerstätten wurden in einer Zeit entdeckt, als das so genannte „Diskordanz- Paradigma“ galt, das besagt, dass Uranlagerstätten sich an der Grenze zwischen dem kristallinen Grundgestein und dem Athabasca Sandstein bilden (siehe Abbildung 1; der englische Begriff lautet „unconformity“). Nach dieser Heuristik wurden über die Jahrzehnte eine ganze Reihe von hochgradigen Lagerstätten gefunden, vor allem entlang des Ostrands des Athabasca Basins. Der Nachteil dieses Lagerstättentyps liegt darin, dass der Abbau meist mit extrem hohen Kosten verbunden ist, weil der umgebende Sandstein lose, porös und damit wasserdurchlässig ist. Das hat insbesondere bei Camecos Cigar Lake-Mine zu katastrophalen Wassereinbrüchen geführt, weshalb der Sandstein inzwischen beim Abbau tiefgefrohren wird.

