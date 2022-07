Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG beginnt mit Errichtung von erster großer Solarladestation an Autobahnen in Zhengzhou

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Als erste kombinierte Solarstrom- und Stromversorgungsstation in Zhengzhou ist sie eine bahnbrechende Demonstration der Ziele in Bezug auf Kohlenstoffspitzen und Kohlenstoffneutralität sowie von der Bereitstellung grüner Energie für den Verkehr in der Stadt Zhengzhou. Die Implementierung der Solarladestationen wird auch eine gute Lösung für Europa sein, um den Mangel an Stromversorgung während der Spitzenlastzeiten zu vermeiden.

Die Ladestation erstreckt sich über eine Fläche von 12 Acres und wird geschätzte 150 Ladesäulen aufweisen. Sie kann 300 Fahrzeuge gleichzeitig aufladen, was in den kommenden drei Jahren einen Umsatz von 5 Millionen EUR und einen Gewinn von 2 Millionen EUR pro Jahr generieren kann.

Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG (Sym: MB7) hat im Juli mit der Errichtung der ersten Solarladestation an der Autobahnstation in Zhengzhou begonnen. Die Solarladestation ist ein neuartiges intelligentes Mikronetz-Kraftwerk, das Solarenergie zusammen mit der Online-Stromversorgung nutzt, um alle Arten von Elektrofahrzeugen direkt aufzuladen und die Netzbelastung in Spitzenzeiten effektiv zu reduzieren. Der Solarstrom wird tagsüber erzeugt und in einem Speichersystem zusammen mit der Speicherung von Strom aus der Online-Versorgung in der Nacht gespeichert (der Nachtstromtarif ist günstiger als der Tagstrom). Alle Elektrofahrzeug-Ladesäulen werden durch die Stromspeichersysteme in den Stationen betrieben.

Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG beginnt mit Errichtung von erster großer Solarladestation an Autobahnen in Zhengzhou

