WARSCHAU, Polen, 18. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Das 11. World Urban Forum (WUF11) erreichte jeden Winkel der Welt. Insgesamt nahmen 17.000 Menschen aus 155 Ländern an der Veranstaltung teil. Das WUF11 war in vielerlei Hinsicht einzigartig.

Zum ersten Mal fand das WUF in Ostmitteleuropa statt. Zum ersten Mal in der Geschichte konnten alle, die am WUF teilnehmen wollten, dies aus der Ferne tun. Diese Form wurde von mehr als 6.000 Menschen gewählt, und mehr als 10.000 kamen persönlich nach Kattowitz. In Bezug auf die Besucherzahl steht das WUF11 auf Platz 3 in der Geschichte aller World Urban Foren.