XPhyto verfolgt die mögliche Anwendung seines oral auflösbaren Entzündungstests für Buprenorphin-bedingte Zahnkrankheiten

Vancouver, Kanada und Uttenweiler, Deutschland (18 Juli 2022) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) ("XPhyto" oder das "Unternehmen") freut sich, über eine bedeutende potenzielle Marktchance für seine oral auflösbaren ("ODF") Biosensor-Screeningtests für orale Entzündungen zu berichten. Bestimmte Buprenorphin-Arzneimittel, die zur Behandlung von Opioidkonsumstörungen (“OUD”) und Schmerzen verschrieben werden, wurden in letzter Zeit mit zahlreichen schwerwiegenden oralen Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht, die einen medizinischen Eingriff erfordern. Buprenorphin ist ein Medikament, das von der US Food and Drug Administration (FDA) zur Behandlung von OUD als medikamentengestützte Behandlung (MAT) zugelassen ist. Die Zahl der jugendlichen und erwachsenen US-Personen mit OUD wird für 2019 auf 6,7 bis 7,6 Millionen geschätzt. XPhyto untersucht die mögliche Anwendung eines oder mehrerer seiner ODF-Biosensor-Screening-Tests für orale Entzündungen, um buprenorphinbedingte Zahnprobleme zu erkennen.