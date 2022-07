First Hydrogen stellt Schipstra ein und verstärkt damit sein Team für die Produktion von grünem Wasserstoff

Vancouver, B.C., 18. Juli 2022 – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft, First Hydrogen Limited, Afkenel Schipstra zum Chief Operational Officer ernannt hat, um den Geschäftsbereich Energie auszubauen. Frau Schipstra kommt vom multinationalen Versorger ENGIE zu First Hydrogen, wo sie als Senior Vice President of Hydrogen Business Development tätig war. Sie war für große Wasserstoff-Projekte in den Niederlanden verantwortlich, darunter HyNetherlands, eine 1,85 GW große Wertschöpfungskette für grünen Wasserstoff, die die Produktion, den Transport und die Nutzung von grünem Wasserstoff umfasst. Sie ist außerdem Non-Executive Director und Vorsitzende des Audit- und Risikoausschusses von HydrogenOne Capital Growth plc, dem ersten Wasserstoff-Fonds, der an der Londoner Börse notiert ist.

Vor ihrer Tätigkeit bei ENGIE war Afkenel Hydrogen Program Manager bei TSO Gasunie N.V., wo sie eine Roadmap für die Wasserstoff-Aktivitäten des Unternehmens entwickelte. In ihrer vorherigen Funktion als Senior Business Development Manager arbeitete sie an Projekten zur Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (Carbon Capture, Usage and Storage – CCUS) und Fernwärme. Sie setzt sich leidenschaftlich dafür ein, mehr Frauen in die Branche zu bringen, und ist aktives Mitglied von Women in Hydrogen sowie Gründungsmitglied von VIEN, einer Gemeinschaft von Führungskräften im Energiesektor, die sich dafür einsetzen, die Kluft zwischen den Geschlechtern zu überbrücken, um eine nachhaltige und integrative Zukunft für den Sektor zu schaffen.

Afkenel hat einen Master-Abschluss der Rotterdam School of Management, ist registrierte Controllerin und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Unternehmensführung und im Finanzmanagement im Energiesektor. Bei First Hydrogen wird sie das Unternehmen dabei unterstützen, umweltverträgliche Produktionsstätten für grünen Wasserstoff zu errichten und Betankungslösungen dafür zu entwickeln – ein wichtiger Bestandteil der Bestrebungen von First Hydrogen, die Versorgung seiner Kunden mit grünem Wasserstoff sicherzustellen.