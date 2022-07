Umfrage Gute Arbeitsmarktchancen für Fachkräfte aus Ukraine

München (dts Nachrichtenagentur) - Unter den Geflüchteten aus der Ukraine dürften qualifizierte Fachkräfte die größten Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Das geht aus einer Erhebung des Ifo-Instituts in Kooperation mit dem Personaldienstleister Randstad hervor.



40 Prozent der Personalleiter in Deutschland glauben demnach, dass diese Menschen Jobs in deutschen Unternehmen finden können. "Die Unternehmen sehen hier auch eine Chance, den Fachkräftemangel abzumildern", sagte Ifo-Expertin Julia Freuding. "Vor allem Industrieunternehmen sehen gute Möglichkeiten, qualifizierte Kräfte einzustellen."