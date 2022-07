actŽo-soft als Neuzugang der Scopevisio AG

Bonn (ots) - Der Hersteller und Anbieter von Unternehmenssoftware, die Scopevisio AG aus Bonn, erweitert sein Unternehmensportfolio mit der wesentlichen Beteiligung an der act'o-soft GmbH Informationssysteme aus Halle (Westf.). Der Spezialist für Cloud-Business-Enterprise-Lösungen holt sich damit einen Spezialanbieter für Point-of-Sale (POS) Lösungen zur Erweiterung seiner Warenwirtschaft um Kassensysteme für den Handel in die Unternehmensgruppe. Scopevisio ist somit in der Lage eine kaufmännische Komplettlösung für den Einzelhandel anzubieten.



act'o-soft ist ein Softwarespezialist im Bereich internationaler, fiskalisierter POS Systeme und Filiallösungen. Dabei ist die internationale Fiskalisierung in mehr als 25 Ländern ein großer Wettbewerbsvorteil.