Öffnungszeiten des Geldmuseums: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr Freitag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr Samstag bis Montag, an Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember geschlossen Eintritt frei, Führungen kostenlos

Wir freuen uns, Sie ab 19. Juli 2022 im Geldmuseum in der OeNB-Hauptanstalt in Wien begrüßen zu dürfen. Die Ausstellung läuft bis 30. Juni 2023.

Die Euro-Banknoten und Euro-Münzen wurden am 1. Jänner 2002 in Belgien, Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Portugal und Finnland eingeführt. Es handelte sich dabei um die größte Währungsumstellung der Geschichte. Heute ist der Euro für rund 342 Millionen Bürgerinnen und Bürger in 19 EU-Mitgliedstaaten das offizielle Zahlungsmittel und somit die zweitwichtigste Währung der Welt. Der Euro ist aber nicht nur Werteinheit und Wertmaßstab, sondern er entfaltet auch eine identitätsstiftende Wirkung für Europa.

Wien (APA-ots) - Am 1. Jänner 2022 jährte sich die Einführung des Euro-Bargelds in zwölf EU-Mitgliedstaaten zum 20. Mal. Dieses Jubiläum nimmt das Geldmuseum der OeNB zum Anlass für eine neue Sonderausstellung.

