Neue GLS Banking App Nachhaltige Bank in der Tasche entfaltet volle Wirkung

Bochum (ots) - Einzigartig, nachhaltig und digital: Die neue GLS Banking App ist

da. Sie bietet schnelle Services, intuitive Bedienung und überraschende

Features. Vor allem aber führt die nachhaltige Bank in der Tasche zusammen, was

seit fast 50 Jahren Kern der GLS Bank ist: Wirkung und Banking.



"Dass wir unsere sozial-ökologische Wirkung in diesem Umfang in einer modernen

Banking App sichtbar machen, ist einzigartig", sagt Dr. Jens Heidingsfelder aus

der Abteilung Wirkungstransparenz der GLS Bank und erläutert dies anhand eines

Beispiels: "Unsere künftigen Privatkund*innen eröffnen in weniger als zehn

Minuten ein Girokonto und können sofort mit dem Bankgeschäft starten, denn sie

erhalten ihre Anmeldedaten digital. Bei der Kontoeröffnung können sie GLS

Anteile wählen und sehen, wie die Welt mit ihrem Geld nachhaltiger wird: In

einer Illustration wächst die Anzahl der Felder, Windräder und Solarmodule mit

jedem Anteil." Das veranschaulicht, was die GLS Bank einzigartig macht: Geld

wird in nachhaltige Projekte investiert und die Kund*innen entscheiden, in

welcher Branche dies bevorzugt erfolgt.