Nachdem sich die Hugo Boss-Aktie (ISIN: DE000A1PHFF7) in den vergangenen Wochen langsam aber sicher nach oben entwickelt hatte, sprang der Aktienkurs nach der 34-prozentigen Umsatzsteigerung im zweiten Quartal auf 878 Millionen Euro und der Anhebung der Prognose für das laufende Jahr von 53,24 Euro auf bis zu 56,66 Euro an. Nach einer kurzen Korrektur vom vergangenen Freitag legte die Aktie beim Start in die neue Handelswoche wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 55,76 Euro zu.

Nach den guten Nachrichten bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 69 Euro (Warburg Research) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Aktie. Kann sich die Hugo Boss-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder ihrem 12-Monatshoch bei 59,88 Euro annähern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.