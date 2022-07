NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Deliveroo nach einem überraschenden Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 79 Pence belassen. Der Essenslieferant habe mit Blick auf die bekannt gegebenen Eckzahlen schlechter als erwartet abgeschnitten und sein Jahresziel für den Bruttotransaktionswert (Gross Transaction Value, GTV) deutlich gekürzt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer ersten Reaktion am Montag. Der gesamte Bereich der Essenslieferungen werde durch rapide abschmelzende Verbraucherbudgets schwer belastet. Dibel rechnet nun auch für die Wettbewerber Delivery Hero und Just Eat Takeaway mit GTV-Prognosesenkungen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 08:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 08:24 / BST