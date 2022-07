UL führt neue Marken ein

Northbrook, Ill. (ots/PRNewswire) - Es ist ein bedeutender Moment für UL - Ab

sofort werden drei verschiedene Organisationen die 128-jährige Geschichte als

führendes Unternehmen in der Sicherheitswissenschaft fortsetzen



Heute hat UL neue Marken für seine drei Organisationen bekannt gegeben - UL

Research Institutes, UL Standards & Engagement und UL Solutions. Diese drei

Marken spiegeln die einzigartige Rolle wider, die jede Organisation bei der

Arbeit für eine sicherere Welt einnimmt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Unser Fachwissen in der Sicherheitswissenschaft ermöglicht seit mehr als 128Jahren die Verbesserung der menschlichen Erfahrung, einschließlich derSicherheit am Arbeitsplatz und zu Hause", sagte James Shannon,Vorstandsvorsitzender von UL Research Institutes und UL Solutions. "Die Markenkennzeichnen eine neue Ära für jede unserer Organisationen, aber wir habennatürlich eine gemeinsame Geschichte und tragen alle den Namen UL bzw.Underwriters Laboratories, der für eine führende Rolle in derSicherheitswissenschaft steht. Unsere Marken mögen sich weiterentwickeln, aberunsere Verpflichtung, unsere Arbeit einer sichereren Welt zu widmen, bestehtweiter fort."Wir bei UL stellen uns Herausforderungen im Bereich der Sicherheit. Das tun wir,indem wir Fragen und Hypothesen in Erkenntnisse umwandeln und Innovationenentwickeln, um sicherzustellen, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisseangewendet werden. Die Fähigkeit der drei Organisationen, Veränderungenherbeizuführen, wird durch ein ausgeprägtes Netzwerk von Forschern, Ingenieuren,Technologen, staatlichen Aufsichtsbehörden, technischen Experten und leitendenPersönlichkeiten in der Wirtschaft verstärkt, die alle daran arbeiten, dieSicherheitswissenschaft voranzubringen.Jede der drei Organisationen - unsere zwei gemeinnützigen Organisationen und daskommerzielle Unternehmen - übernimmt eine besondere Rolle, um dieWeiterentwicklung in der Sicherheitswissenschaft zu unterstützen:- Die Marke UL Research Institutes signalisiert, dass ihr Fokus auf gründlicher,unabhängiger Forschung zu aktuellen und neu auftretenden Sicherheitsrisikenfür den Menschen liegt. Da sich die Bedrohungen weiterentwickeln und ihreFolgen immer schwerwiegender werden, arbeitet UL Research Institutes anwissenschaftlichen Erkenntnissen, um die öffentliche Sicherheit zu verbessern.Dafür werde Ressourcen zur Verfügung gestellt, um aufkommendeSicherheitsrisiken für Menschen in Bereichen wie autonome Systeme undkünstliche Intelligenz zu erkennen und zu bewerten.- Die Marke UL Standards & Engagement verdeutlicht die langjährige Rolle von UL