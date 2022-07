11.07.2022 -

Marktrückblick

Auch der abgelaufene Berichtsmonat Juni brachte vorerst keine deutliche Stabilisierung an den internationalen Finanzmärkten. Seit Jahresbeginn hat sich der Konjunkturausblick merklich eingetrübt. Anhaltende Inflationssorgen wurden durch den Anstieg der Rohstoffpreise in Folge des Ukraine-Russland Konflikts und der Lieferkettenprobleme in China verschärft.



Besonders überraschend kam der erneut deutliche Anstieg der Inflationsdaten in den USA - der Wert lag diesbezüglich bei 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.