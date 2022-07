Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) -- Social-Listening-Studie: Künstliche Intelligenz identifiziert DeutschlandsUnternehmen mit der besten NachhaltigkeitsreputationKaufentscheidungen allein von Preis und Qualität abhängig machen - diese Zeitensind für deutsche Konsumenten lange vorbei. Sie schauen auch unter dieOberfläche, erwarten vor allem umweltfreundliche Herstellung, menschenwürdigeArbeitsbedingungen, fairen Handel, Produkte mit langer Lebensdauer,umfangreiches Recycling von Rohstoffen. Kurz: Nachhaltigkeit. Firmen, die in derMarktwirtschaft des 21. Jahrhunderts bestehen wollen, müssen in ihrerUnternehmenstätigkeit ein starkes, anspruchsvolles und erfolgreiches Engagementfür mehr ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit erbringen undöffentlich unter Beweis stellen. Welchen Marken und Unternehmen dies in ihrenjeweiligen Branchen zurzeit am besten gelingt, können Verbraucher amDeutschlandtest-Siegel "Deutschlands Beste - Nachhaltigkeit 2022" vonFocus-Money ablesen. Verliehen wurde es an 1.239 von gut 19.000 Unternehmen aus263 Branchen, deren Reputation in Hinblick auf ökologische, ökonomische undsoziale Nachhaltigkeit im öffentlichen Online-Diskurs das IMWF Institut fürManagement- und Wirtschaftsforschung über einen Zeitraum von zwölf Monatenmithilfe einer KI-gestützten Social-Listening-Studie ermittelt hat.Ausgezeichnet wurden unter anderem Hotelbetreiber Mercure und die SparkasseWesterwald-Sieg .Unter den Haushaltselektrogeräteherstellern genießt Miele den besten Ruf inSachen Nachhaltigkeit. Der traditionsreiche Familienbetrieb baut derzeit zumBeispiel gezielt den Einsatz recycelter Materialien in der Fertigung seinerProdukte massiv aus. Im Bereich Maschinen- und Anlagenbau errang Thyssenkrupp die Spitzenposition. Der Industriekonzern geht gerade mit großen Schritten aufeine CO2-arme Zement- und CO2-freie Stahlproduktion zu. In derVersicherungsbranche hat die Zurich Gruppe die Nase nachhaltig vorn. DieAssekuranz sieht sich in der Lage, beim Klimaschutz große Hebelwirkungenentfachen und so einen überproportionalen Beitrag zur Erreichung des1,5-Grad-Ziels zur Begrenzung des Treibhauseffekts leisten zu können.Nachhaltigkeit strategisch denken"Studien zeigen: Sieben von zehn Bundesbürgern treffen Kaufentscheidungen nachethischen Kriterien Deshalb müssen Nachhaltigkeit und ihre Kommunikationzentraler und integraler Bestandteil jeder Unternehmensstrategie sein", so JörgForthmann, Geschäftsführender Gesellschafter des IMWF. "Wichtig: Nachhaltigkeitist weder ein Thema, das auf die lange Bank geschoben noch durch kurzfristige