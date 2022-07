Gegenüber den Topkursen von 100 Euro im November 2020 hat sich die Notiz nahezu halbiert auf aktuell 56 Euro. Der große Abschlag ist kaum zu verstehen. Gerresheimer profitiert vom Megatrend Gesundheit. Die Düsseldorfer zählen zu den weltweit führenden Herstellern von Glasfläschchen, Ampullen und Spritzen für die Pharmaindustrie. Insbesondere beliefert die MDAX-Gesellschaft Impfstoffhersteller mit Borosilikatglas. Es gibt weltweit nur drei Anbieter, neben Gerresheimer auch Schott mit Sitz in Mainz und Stevanato Group aus Padua. Gerresheimer profitiert auch vom Trend zu biotechnologisch hergestellten Medikamenten. Denn ein großer Teil dieser Wirkstoffe wird gespritzt, während bei klassischen, chemischen Arzneien die Tablette das Mittel der Wahl bleibt. Die Rheinländer investieren zudem in innovative Verpackungen – zum Teil aus Kunststoff –, die Patienten beispielsweise die Verabreichung erleichtern. Gerresheimer setzt auf Vernetzung und Digitalisierung. Ein Hoffnungsträger ist eine Mikropumpe zur Behandlung von Herzinsuffizienz. In der Entwicklung ein Inhalator, der die Medikation digital überwacht. Auf dem aktuellen Kursniveau gilt Gerresheimer als Übernahmekandidat. So soll die Private-Equity-Gesellschaft Bain Capital in Düsseldorf angeklopft haben. Allerdings wollte Vorstandschef Dietmar Siemssen sein Unternehmen nicht verschenken. Zuletzt gingen in Düsseldorf 1,5 Milliarden durch die Bücher, während der Börsenwert mit 1,8 Milliarden nicht viel darüber liegt. Für das laufende Jahr hob der Vorstand die Prognose für den Umsatz an, der nunmehr zweistellig wachsen soll, während der operative Gewinn prozentual einstellig zulegen soll. Im ersten Halbjahr (per Ende Mai) legten die Erlöse sogar um knapp 20% zu, während der Gewinn auf Vorjahresniveau landete. Unternehmenslenker Siemssen erwartet aber steigende Gewinne im zweiten Semester. Obwohl für die Herstellung der Glasfläschchen viel Gas vonnöten ist, sieht der Vorstand darin kein Problem. Gerresheimer hat vorausschauend den Gaspreis gehedged und langfristige Lieferverträge abgeschlossen. Der Vorstand sieht sich als Zulieferer der Pharmaindustrie als „systemrelevant“. Deswegen erwartet Gerresheimer nicht, von der Bundesnetzagentur abgeklemmt zu werden. Die Übernahmespekulationen werden auch durch Aufspaltungsphantasie genährt. Das Geschäft mit den Medikamentenverpackungen und das mit innovativen Darreichungsformen von Arzneimitteln, ließe sich gut trennen. Gleichzeitig ist die Bewertung des Unternehmens mit einem KGV im laufenden Geschäftsjahr von lediglich 16 günstig. Fazit: Gerresheimer im Sonderangebot, Heuschrecken lauern schon!