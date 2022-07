Mit WORK@BAIN2.x fit für die Zukunft / Flexibilität der hausinternen Arbeitsmodelle weiter verbessert

München (ots) -



- Kundenunternehmen und die eigenen Beschäftigten profitieren nachhaltig von der

neuen Art der Kollaboration im Bain-Team

- Trotz fortschreitender Digitalisierung bleiben die Büros der

Unternehmensberatung zentraler Ankerpunkt für Firmenkultur

- Münchner Bain-Standort ist grundlegend modernisiert worden und setzt Maßstäbe

in puncto Design und Arbeitsatmosphäre



Die Jobmärkte wandeln sich, die Digitalisierung schreitet voran. Entsprechend

feilen Unternehmen weltweit an Arbeitsmodellen der Zukunft. Mit WORK@BAIN 2.x

hat die internationale Unternehmensberatung Bain & Company ein neues,

flexibleres Konzept entwickelt mit dem Ziel, ihrer Kundschaft auch weiterhin die

besten Ergebnisse liefern zu können. Der Fokus liegt dabei auf Arbeitsmodellen,

die sich noch individueller an die Bedürfnisse der Bain-Belegschaft anpassen

lassen und so die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben weiter verbessern.

Zugleich wurde mit dem Münchner Büro der größte Standort hierzulande kürzlich

grundlegend modernisiert und mit tatkräftiger Unterstützung der Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter neu gestaltet.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"In der Beratungsbranche ist schon immer vorausgesetzt worden, von überall ausarbeiten zu können", erklärt Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. "Dennoch hat vorallem die Pandemie den Joballtag in den letzten zweieinhalb Jahren starkverändert und Trends wie das hybride Arbeiten beschleunigt." Gerade dieDigitalisierung sei in kurzer Zeit in vielen Branchen massiv vorangebrachtworden. "Wir sehen den Wandel als Chance, die Zukunft der Arbeit nachhaltigmitzugestalten", so Sinn. "Dies kommt nicht nur unseren Kundinnen und Kundenzugute, sondern auch unserer Belegschaft."Hohes Maß an EffektivitätEine breite Palette an Werkzeugen für die digitale Kollaboration undKommunikation ist bei Bain selbstverständlich. Die Ergebnisse derBeratungsleistung sind daher auch ohne ständige persönliche Präsenz durchwegpositiv. "Die Aussicht, seinen Arbeitsort flexibler wählen zu können, macht denConsultingberuf noch attraktiver", betont Sinn. "Durch die reduzierteReisetätigkeit verringern wir zudem unseren ökologischen Fußabdruck und gehen soeinen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität."Noch intensiver als früher wird inzwischen zu Beginn eines Projekts gemeinsammit den Kundenunternehmen die effektivste Art der Zusammenarbeit festgelegt,inklusive der benötigten Unterstützung vor Ort. Nachfolgend werden dieBedürfnisse der Mitglieder der Beratungsteams aufeinander abgestimmt. So könnenetwa Teilzeitmodelle noch besser integriert werden. Zudem lassen sich Termine im