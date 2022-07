Global Economic Conditions Survey von IMA und ACCA Deutsche Wirtschaft trotz allgemein schwachem Vertrauen in die Konjunktur relativ stabil (FOTO)

Montvale (N.J.)/ Zürich (ots) - Schwache Wachstumsimpulse und hohe

Inflationsprognose für das zweite Halbjahr 2022 - deutsche Wirtschaft zeigt sich

(noch) resilient



Der Krieg in der Ukraine, die Inflation und die Auswirkungen des Brexit sorgen

in der Wirtschaft für ein insgesamt geringes Vertrauen und dämpfen die

Wachstumsaussichten. In Deutschland hat der Kriegsausbruch zunächst einen Schock

und entsprechende Einbrüche bei den maßgeblichen Kennzahlen ausgelöst -

inzwischen hat sich die Lage jedoch weitgehend stabilisiert. Das zeigt der

Global Economic Conditions Survey (GECS), eine globale Befragung von rund 1.000

Finanzexperten durch das IMA (Institute for Management Accountants) und ACCA

(Association of Chartered Certified Accountants). Dabei nahmen auch mehr als 100

CFOs sowie weitere führenden Finanzfachleute an der Umfrage teil.