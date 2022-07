Deliveroo hatte auf Basis der Eckdaten für das zweite Quartal seine Jahreszielspanne für das währungsbereinigte Wachstum des Bruttotransaktionswerts (GTV) von 15 bis 25 Prozent auf nur noch 4 bis 12 Prozent reduziert. An seiner Profitabilitätsprognose (bereinigtes Ebitda) von minus 1,5 bis minus 1,8 Prozent bezogen auf den Bruttotransaktionswert hält das Management fest. Die Deliveroo-Aktie fiel nach Handelsbeginn in London um bis zu 8,5 Prozent, erholte sich aber rasant und verbuchte zuletzt ein Kursplus von 8 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Montag anfängliche Verluste wett gemacht und deutlich zugelegt. Zuletzt waren die Papiere des Essenslieferanten mit einem Plus von 7,22 Prozent auf 38,78 Euro Spitzenreiter im MDax . Zur Eröffnung hatten sie in Reaktion auf reduzierte Wachstumsziele des britischen Konkurrenten Deliveroo um bis zu 1,6 Prozent nachgegeben.

