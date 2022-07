Cyber-Security "Made in Germany" ONEKEY auf der Black Hat und DEF CON

Düsseldorf (ots) - IoT-Sicherheitsspezialist ONEKEY stellt neue Technologie und

Werkzeuge auf den beiden wichtigsten IT-Sicherheitskonferenzen des Jahres 2022

vor



Die beiden Tech-Konferenzen Black Hat und DEF CON gelten als das inoffizielle

Nervenzentrum der weltweiten IT-Sicherheit. Deutsche Unternehmen dürfen eher

selten auf diesen beiden Events präsentieren. In diesem Jahr ist das deutsche

Cyber-Security-Unternehmen ONEKEY vor Ort und stellt eine neu entwickelte

Sicherheitstechnologie zur Analyse von Software vor. "Auf beiden Veranstaltungen

diskutieren Hacker, Cyber-Security-Experten, Regierungsbeamte und Mitarbeiter

von Securityfirmen zusammen die neuesten Entwicklungen im Kampf um die weltweite

Cyber-Sicherheit. Mit unserem Fokus auf den industriellen Bereich des Internets

der Dinge, wie computergestützte Steuerungen in Fertigungs- und

Industrieanlagen, kritischen Infrastrukturen, im Medizinbereich sowie in der

Automobilindustrie, freuen wir uns, der weltweit führenden Security-Community

unsere neue Technologie und neuen Werkzeuge in Workshops vorstellen zu können",

sagt Jan Wendenburg, Geschäftsführer von ONEKEY.