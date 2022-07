GOLDMAN SACHS stuft RECKITT auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: John Ennis

Analysiertes Unternehmen: RECKITT

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 67

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Reckitt von 6700 auf 6600 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das niedrigere Kursziel basiere auf aktualisierten Wechselkursannahmen und neuen Schätzungen für die Eigenkapitalrisikoprämie und den risikolosen Zinssatz, schrieb Analyst John Ennis in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Steigende Zinserwartungen beeinflussten die Aktien von Konsumgüterherstellern zwar generell negativ. Dies könne jedoch durch die defensiven Qualitäten des Sektors wettgemacht werden./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 02:48 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.