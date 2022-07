APA ots news: Konzertreihe "Sunset Sound" in der SCS: "Wiener Wahnsinn" rockten zum Auftakt auf den Multiplex Terrassen - BILD

Die siebenteilige Konzertreihe "Sunset Sound" startete am vergangenen Wochenende bei freiem Eintritt mit der Kult-Band "Wiener Wahnsinn".



Wien (APA-ots) - Vorhang auf für "Sunset Sound": Am vergangenen Samstag startete in Österreichs größtem Einkaufszentrum die siebenteilige Open-Air Konzertreihe, bei der namhafte österreichische Künstler:innen und Bands bis Ende August jeden Samstag um 19:00 Uhr für Stimmung auf den Multiplex-Terrassen sorgen - bei freiem Eintritt! Den Auftakt machte die fünf Mann starke Band Wiener Wahnsinn, die sich seit mehr als zwanzig Jahren als eine nicht mehr wegzudenkende Größe am Austropop-Himmel etabliert hat. Der Frontmann der Band "Soberl" sorgte eineinhalb Stunden lang mit seinem Wiener Schmäh für ausgelassene Stimmung. Autogramme und Selfies für Fans waren im Anschluss beim "Meet & Greet" inklusive. Weiter geht der Konzertreigen am kommenden Samstag, den 23. Juli, mit dem aus "The Voice of Germany" bekannten österreichischen Songwriter, Alexander Eder, der seine neue Single "Für diesen Moment" präsentieren wird. Im Anschluss folgen die Soul-Funk Band The Horny Funk Brothers feat. Hubert Tubbs, die Coverband ABBAriginal, Popsänger James Cottriall, die Reggae & Soul-Combo Sam Brisbe and Band, sowie das Pop-Duo King & Potter.



Zsolt Juhasz, Center Manager der Westfield Shopping City Süd: "Wir freuen uns sehr über rund 500 Musikliebhaber: innen und einen fulminanten Auftakt zu unserer erstmalig veranstalteten Konzertreihe "Sunset Sound". Das Programm haben wir ganz bewusst vielfältig gestaltet, sodass für jede Altersklasse und jeden Musikgeschmack etwas dabei ist. Bis Ende August haben unsere Besucher:innen jeden Samstagabend die Möglichkeit, sowohl kulinarische als auch musikalische Highlights bei uns zu genießen."



Zwtl.: Alexander Eder am 23. Juli live on stage!



Mit über 2,2 Millionen Followern und über 27 Millionen Likes auf TikTok, verfügt Eder über eine gigantische Fan-Community weit über die österreichischen Grenzen hinaus. Er hat mit seiner Teilnahme bei "The Voice of Germany" für Furore gesorgt und wird auf den Multiplex Terrassen auch seine neue Single "Für diesen Moment" präsentieren. Der 23-jährige Mostviertler singt in seinen sehr persönlichen und ehrlichen Songs über seine Erlebnisse und genießt nicht zuletzt deshalb hohen Zuspruch bei seiner jungen Fangemeinde.