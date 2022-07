Seite 2 ► Seite 1 von 2

Schlüchtern (ots) - Living Haus, die junge Ausbauhausmarke (https://www.livinghaus.de/ ), hat auf die zunehmende Verunsicherung angehenderBauherren reagiert und sein Sicherheitspakt massiv erweitert. Mit der Anhebungdes Zuhause-Darlehens können Living Haus Baufamilien sich jetzt 250.000 EuroDarlehenssumme zu einem Zinssatz von 0,5 Prozentpunkten unter dem jeweilsaktuellen Marktzins sichern statt wie bisher nur 100.000 Euro. "Wir bekommentäglich mit, wie die aktuellen Entwicklungen Baufamilien irritieren", erklärtPeter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. "Wir wollen ihnen aber natürlichihren Traum vom eigenen Zuhause erfüllen und haben deshalb noch mal nachgelegt:Um sich für den Hausbau entscheiden zu können, müssen Baufamilien schon zuAnfang sicher kalkulieren können, welche Kosten in welchem Zeitraum auf siezukommen. Deshalb haben wir das Zuhause-Darlehen angehoben, sodass es weit überdie Hälfte der durchschnittlichen Finanzierung für ein Living Haus abdeckt. Dazuhaben Living Haus Baufamilien eine 18-monatige Festpreis-Garantie auf das Haus,die Haustechnik und die Ausbaumaterialien, langfristig günstige Energiekostendurch das I-KON Konzept, alle notwendigen Bauversicherungen und noch vieleweitere Leistungen inklusive. So können sie von Anfang an zuverlässigkalkulieren und haben die Kostensicherheit, die sie brauchen, um ihren Traumjetzt anzupacken, statt ihn unabsehbar auf die lange Bank zu schieben."Hauspreis praktisch einfrierenLiving Haus Baufamilien frieren mit ihrer Unterschrift quasi ihre Hausbaukostenein: Die 18 Monate gültige Festpreis-Garantie deckt das Gebäude an sich ebensoab wie all die Technik, die Living Haus einbaut. Vor allem aber auch sämtlicheAusbaumaterialien: "Fliesen, Sanitärporzellan, alles wird gefühlt mit jedemBesuch im Baumarkt teurer", erklärt Hofmann die Situation. "BeimVertragsabschluss berechnet Living Haus den aktuellen Preis für dasZuhause-Paket und der wird im Vertrag fixiert. Egal was das Waschbecken oder dasParkett in einem oder anderthalb Jahren sonst so kostet, die Baufamilienerhalten die im Vertrag vereinbarten Leistungen zu dem Preis, der am Tag desVertragsabschlusses gilt. So haben sie maximale Sicherheit bei denMaterialkosten für ihren Innenausbau."Energiepreis-Bremse eingebautAuch die steigenden Energiepreise machen die Kalkulation für Bauherrenschwierig. Mit einem nach dem I-KON Prinzip gebauten Living Haus minimieren siediese Unsicherheit. Denn mit der optimal aufeinander abgestimmten Technik ausPhotovoltaikanlage auf ihrem bestens gedämmten Haus, einer Speicherbatterie undeiner effizienten Wärmepumpenheizung produzieren sie im Schnitt mehr Energie,