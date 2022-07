Spannende Zeiten – nervöse Märkte

Trotz des deutlichen Auftriebs am vergangenen Freitag geben sich die meisten Analysten zurückhaltend in Bezug auf die aktuelle Woche an den deutschen Aktienbörsen. Die bekannten Unsicherheiten halten an, womit die Rezessionsangst der Anleger nicht geringer werden dürfte. Erheblichen Anteil an letzterer hatte zuletzt die Sorge um die Gasversorgung, weswegen die Marktteilnehmer mit nervöser Spannung darauf warten dürften, ob Russland nach dem für den 21. Juli geplantem Ende der Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 die Lieferungen wieder aufnimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft hierzulande haben.

Daneben steht in den kommenden Tagen die Geldpolitik im Fokus. Dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer Ratssitzung zum ersten Mal nach elf Jahren den Leitzins anheben wird, daran zweifelt kaum ein Marktteilnehmer. Spannend bleibt, welche Signale die EZB hinsichtlich ihres weiteren Vorgehens geben wird. Auch das Ergebnis der Ratssitzung der Bank of Japan dürfte mit Spannung erwartet werden. Ähnlich wie die EZB hat die japanische Notenbank bislang an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festgehalten.