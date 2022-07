06.07.2022 - Das erste Halbjahr 2022 endete für die Aktienmärkte in einem Klima des Zweifels angesichts der entmutigenden Entwicklung des Paares Wachstum/Inflation seit dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts. Die Aufhellung des Wirtschaftswachstums nach dem Covid zu Jahresbeginn ist einer starken Verlangsamung der Aktivität gewichen, die sowohl den Konsum der Haushalte, die von den Preissteigerungen betroffen sind, als auch die Investitionsvorhaben der Unternehmen beeinträchtigt.

Europa scheint aufgrund seiner geografischen Lage und seiner fehlenden Energiehoheit am anfälligsten für Stagflations- und Rezessionsrisiken zu sein. Dennoch ist die Börsenkorrektur jenseits des Atlantiks mit einem Rückgang des Nasdaq um 30 % und des S&P 500 um 20% stärker ausgeprägt, während der Eurostoox 600 nur um 16% fällt. Auf der Seite der überhöhten Bewertungen hat sich die Erholung der Kurse bislang in der Tat als am schmerzhaftesten erwiesen. Ist Bitcoin in den letzten drei Monaten nicht um 60% gefallen?

In den kommenden Wochen werden die Anleger sehr aufmerksam auf die Veröffentlichung der Ergebnisse achten, um Unternehmen zu erkennen, die möglicherweise beim Umsatz (Automobil, Fluggesellschaften) oder bei den Margen (BASF im Chemiesektor) beeinträchtigt werden.

Die 10-jährigen Zinsen stiegen in Frankreich wieder auf 2% und in den USA auf 3%. Dieser Anstieg trägt zu der erwähnten Verlangsamung bei, lässt aber auch auf eine heilsame Normalisierung und die Erwartung eines Nachlas- sens des derzeitigen Inflationsdrucks (8% in der Eurozone) schließe.





