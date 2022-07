Deutsche Umwelthilfe wirft Opel und Peugeot Verbrauchertäuschung bei seinen Plug-In-Hybrid-Modellen vor und misst erschreckend hohe CO2-Emissionen im realen Fahrbetrieb

Berlin (ots) -



- Neue Abgasmessungen der DUH zeigen bis zu 10-fach erhöhte CO2-Emissionen im

Realbetrieb bei einem Peugeot 508 Plug-In-Hybrid

- Verbraucherinnen und Verbraucher wenden sich an die DUH: Plug-In-Hybride von

Opel und Peugeot verweigern trotz voller Batterie regelmäßig den elektrischen

Fahrbetrieb

- DUH fordert EU und Bundesregierung auf, endlich realistische Nutzungsfaktoren

für Plug-In-Hybride festzulegen und unnötige Subventionen sowie Steuervorteile

zu beenden



Aktuelle Messungen des Emissions-Kontroll-Instituts (EKI) der Deutschen

Umwelthilfe (DUH) an einem Peugeot 508 SW 1.6 Hybrid belegen erneut den massiven

CO2-Ausstoß von Plug-In-Hybriden: Im realen Fahrbetrieb unter klimatischen

Idealbedingungen wies das Fahrzeug einen durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 150

g CO2/km aus. Im Vergleich zu dem in den Fahrzeugpapieren angegebenen CO2-Wert

von 30 g CO2/km, fällt der reale Ausstoß damit um 400 Prozent höher aus. Im

sogenannten "eSave-Modus" - dem Batterieerhaltungsmodus - stiegen die

CO2-Emissionen sogar bis auf 300 g CO2/km an, was dem 10-fachen des angegebenen

CO2-Wertes entspricht. Dass dies keine Ausnahme ist, sondern eher die Regel,

bestätigen sowohl vergangene Messungen des EKI als auch aktuelle Untersuchungen

zum Nutzungsfaktor des rein elektrischen Betriebs von Plug-In-Hybriden des

International Council on Clean Transportation (ICCT) und des

Fraunhofer-Instituts für System und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI).

Angesichts dieser Erkenntnisse fordert die DUH Verkehrsminister Wissing auf, den

CO2-Ausstoß der Fahrzeuge endlich realitätsnah darzustellen und die

Subventionierung sowie die reduzierte Dienstwagenbesteuerung abzuschaffen.