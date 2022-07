Adyen unterstützt Etsy beim Erreichen von zehn Millionen Käuferspenden durch die Spendenfunktion Giving

Etsy hat im Februar 2021 gemeinsam mit der Brooklyn Community Foundation den Uplift Fund ins Leben gerufen, um seinen Käufern die Möglichkeit zu geben, sich an der Unterstützung von Künstlern zu beteiligen, die beim Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens auf Hindernisse stoßen. Wenn US-Käufer auf Etsy einkaufen, können sie den Kaufpreis aufrunden und über Adyen an den Fonds spenden.

„Die Lösung von Adyen hat es uns ermöglicht, die Etsy-Community nahtlos in die Unterstützung unseres Uplift Fund einzubinden", so Morgan Blake, VP of Payments bei Etsy. „Es war erstaunlich zu sehen, wie eine kleine Änderung in der Kasse eine so große Wirkung haben kann, zumal die letzten Jahre die Lücke in den Ressourcen deutlich gemacht haben, die vielen Gemeinden zur Verfügung stehen, die ihre unternehmerischen Talente nutzen wollen.

„Partnerschaften wie diese mit Etsy und Adyen ermutigen und vereinfachen den Prozess für Menschen, für wohltätige Zwecke zu spenden. Das ist es, was wir hier sehen, mit dem bemerkenswerten Meilenstein, 10 Millionen Käufer zu erreichen", sagte Jocelynne Rainey, Präsidentin und CEO der Brooklyn Community Foundation. „Wir sind begeistert, den von Etsy empfohlenen Uplift Fund zu beherbergen, um landesweit gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, die daran arbeiten, Hindernisse für den Aufbau eines erfolgreichen Kleinunternehmens zu beseitigen."

„Wir haben mit Giving große Erfolge erzielt und sind begeistert, diesen Meilenstein mit Etsy zu erreichen", sagte Ingo Uytdehaage, CFO bei Adyen. „Etsy war ein wichtiger Partner beim Aufbau unserer Giving-Lösung, einschließlich der Round-up-Funktion. Durch die Kombination der Stärken der Technologie von Adyen und des zweiseitigen Marktplatzes von Etsy konnten wir gemeinsam eine Lösung finden, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen steht. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was wir noch gemeinsam erreichen werden