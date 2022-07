Neue bundeseinheitliche Entgeltstruktur für die Papier- und Zellstoffindustrie (FOTO)

Berlin (ots) - Die IGBCE und der Verband DIE PAPIERINDUSTRIE haben für die rund

46.000 Beschäftigten der Papier- und Zellstoffindustrie erstmals einen

bundesweit einheitlichen Bundesentgeltrahmentarifvertrag vereinbart. Dieser neue

zukunftsweisende Tarifvertrag löst die bisherigen regionalen unterschiedlichen

Regelungen zur Eingruppierung in den Betrieben ab.



Die Tarifvertragsparteien verfolgen mit diesem neuen bundeseinheitlichen

Entgeltrahmentarifvertrag gemeinsam das Ziel, ein für die Beschäftigten und die

Betriebe in der Papier- und Zellstoffindustrie gleichermaßen attraktives

modernes Tarifwerk zu schaffen. Die IGBCE, der Verband DIE PAPIERINDUSTRIE und

seine sieben Landesarbeitgeberverbände hatten sich hierzu miteinander seit der

Tarifrunde 2019 intensiv mit dieser Aufgabe beschäftigt.





Unter Auflösung der bisherigen regionalen Unterscheidungen zwischen einzelnenBeschäftigtengruppen wird mit diesem Tarifvertrag eine durchlässigeEntgeltstruktur geschaffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben damit dieChance, durch Weiterqualifizierung und Kompetenzerweiterung neueTätigkeitsfelder im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten zu erreichen. Inallen Betriebsteilen ist hierbei allein die Tätigkeit Grundlage für dieEingruppierung in 13 aufeinander aufbauende Entgeltgruppen.Der Bundesentgeltrahmentarifvertrag tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft und wirdim nächsten Schritt in den neun Tarifbezirken der Papier- und Zellstoffindustrieumgesetzt. Sobald in allen Tarifbezirken die Umsetzung erfolgreich abgeschlossenist, wird das neue Tarifvertragswerk in den Betrieben der Branche eingeführt.