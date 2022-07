KÜS Trend-Tacho zeigt rückläufige Fahrzeugnutzung / Hohe Kraftstoffpreise begünstigen Entwicklung / Fahrräder hoch im Kurs / Imageverlust für alternative Antriebe (FOTO)

Losheim am See (ots) - Steigende Preise in allen Lebensbereichen wirken sich

auch weiterhin stark auf das Mobilitätsverhalten aus. Es muss bei vielem gespart

werden, damit das Einkommen über den gesamten Monat reicht. Und der fahrbare

Untersatz ist mit Blick auf die Spritpreisentwicklung ein nicht unerheblicher

Kostentreiber.



So geht die Nutzung des eigenen Autos aktuell deutlich zurück. 26 % der beim

aktuellen KÜS Trend-Tacho Befragten belassen es bei zwei Stunden pro Woche, 38 %

kommen auf fünf Stunden. Nur ein Viertel geben maximal 10 Stunden pro Woche an,

nur 11 % nennen eine Fahrzeugnutzung von mehr als 10 Stunden wöchentlich. 2021

hatten noch 47 % der befragten Nutzer*innen angegeben, sich ein Leben ohne

eigenes Auto überhaupt nicht vorstellen zu können. 46 % hatten seinerzeit

überlegt, das Auto öfter als sonst stehen zu lassen, um Kosten zu sparen.