Crowd-Investment und exklusive Club Deals zinsbaustein.de startet drei neue Immobilienprojekte (FOTO)

Berlin (ots) - zinsbaustein.de, die Plattform für kuratierte digitale

Immobilieninvestments, bietet ab sofort die Möglichkeit, in die Finanzierung des

Projektes "Wohnen an der Altstadt Dachau" zu investieren. Das Bauvorhaben im

begehrten nördlichen Münchner Umland umfasst die Bestandsrenovierung eines

kombinierten Wohn- und Geschäftshauses sowie einen angrenzenden Neubau mit

Kita-Nutzung im Erdgeschoss. An der Erstellung können sich Privatanleger*innen

in Form eines Teilkreditforderungskaufs beteiligen (Kreditsumme: 2,3 Mio. EUR).

Die Vermögensanlage hat eine geplante Laufzeit von 24 Monaten und eine

endfällige Verzinsung von 5,25 Prozent pro Jahr. Darüber hinaus sammelt

zinsbaustein.de aktuell via exklusiver Club Deals für die Finanzierung zweier

weiterer Immobilienbauprojekte insgesamt 3,45 Millionen Euro.



Privatanleger*innen können sich über zinsbaustein.de an einem Crowdinvesting für

die Bestandsrenovierung eines Wohn- und Geschäftshauses (Bj. 1996) inklusive

angrenzendem Neubau im oberbayerischen Dachau beteiligen. Bis Ende 2023 soll die

in unmittelbarer Nähe der Dachauer Altstadt gelegene Immobilie, die aktuell als

Gewerbe-, Praxis-, Kita- und Wohnhaus genutzt wird, nach der Renovierung zwölf

Mietwohnungen sowie drei Gewerbeeinheiten umfassen.