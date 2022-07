DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GLAXOSMITHKLINE auf 'Hold'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: GLAXOSMITHKLINE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,5

Kursziel alt: 17,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Hold" mit einem Kursziel von 1750 Pence belassen. Der Kurs des britischen Pharmakonzerns berücksichtige wohl angemessen die nun vollzogene Abspaltung des Konsumgüterunternehmens Haleon, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Finanzmechanische Aspekte im Rahmen der Transaktion wie etwa konzerninterne Ausschüttungen dürften mit Blick auf die Unternehmensbewertung wohl keine Rolle spielen./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.