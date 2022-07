Limburg (ots) - Das eigene Zuhause bedeutet für viele Menschen mehr als einen

gemütlichen Rückzugsort zu schaffen, sondern sich genau so einzurichten, wie es

den eigenen Vorstellungen entspricht. Oft steigen im Laufe der Zeit die

Ansprüche und damit auch die Wünsche für das eigene Zuhause. Wohnluxus bedeutet

dabei für jeden etwas anderes. Während manche von der eigenen Sauna mit

angeschlossenem Wellnessbereich im Keller träumen, sehnen sich andere nach einer

neuen Küche mit modernster Ausstattung. Doch egal, welcher Wohnluxus es sein

soll, die Erfüllung solcher Wünsche geht ins Geld. Finanzielle Unterstützung

kann hierbei ein sogenannter Wohnkredit leisten. KVB Finanz erklärt, was den

Wohnkredit vom normalen Ratenkredit unterscheidet und welche Vorteile er

insgesamt bietet.



Wohnkredit - was ist das?





Der Wohnkredit ist auf die Bedürfnisse von Immobilienbesitzern abgestimmt undsoll diesen zu günstigen Konditionen die Modernisierung, den Umbau oder dieRenovierung der eigenen vier Wände ermöglichen. Ein solcher Kredit eignet sichauch, um sich eine neue Einrichtung zu kaufen und so den Wunsch nach mehr Luxuszu erfüllen. Da der Wohnkredit an einen Zweck gebunden ist - also in der Regelin einem Zusammenhang mit der eigenen Immobilie stehen muss - sind dieKonditionen dieses Kredites besonders günstig. Viele Kreditinstitute verlangeneinen Nachweis über den geplanten Verwendungszweck zum Beispiel in Form einesKostenvoranschlages durch einen Handwerker.Wird der Wohnkredit zur Sanierung oder Renovierung des eigenen Hauses oder derEigentumswohnung eingesetzt, ist oft auch von einem Modernisierungskredit dieRede. Mitunter unterscheiden sich die Bezeichnungen je nach Kreditinstitut. Umhier nicht den Überblick zu verlieren und sich trotzdem für ein passendesProdukt zu entscheiden, ist es sinnvoll, die Unterstützung einesFinanzvermittlers wie der KVB Finanz einzuholen.Wohnkredit und Ratenkredit im VergleichAlternativ zum Wohnkredit kann auch ein Ratenkredit beantragt werden, um dieneue Einrichtung zu finanzieren. Im Gegensatz zum Wohnkredit ist der Ratenkreditnicht an einen bestimmten Zweck gebunden. Durch diese Eigenschaft ist er zwarflexibler einsetzbar, dafür sind die Konditionen nicht so günstig wie bei einemWohnkredit. Beim Wohnkredit geht die Bank davon aus, dass das Darlehen fürReparaturen oder Instandhaltungsmaßnahmen verwendet wird. Diese Maßnahmenwiederum erhalten oder steigern sogar den Wert einer Immobilie, sodass die Bankniedrigere Zinsen für diese Kreditart veranschlagt. Zudem dient die Immobilieder Bank als Sicherheit für die Rückzahlung des Kredites.Um einen Wohnkredit zu beantragen, verlangt die Bank meist den Nachweis über den