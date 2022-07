BERNSTEIN RESEARCH stuft Kion auf 'Underperform'

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Nicholas Green

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Berichtssaison für das zweite Quartal dürfte klar verdeutlichen, dass weitere Ergebnissenkungen in die Aktien der Kapitalgüterbranche eingepreist werden müssen, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Jahresziele für 2022 dürften zwar wegen des hohen Auftragsbestandes beibehalten werden, aber für 2023 und 2024 seien die Konsensschätzungen zu hoch. Beim Gabelstaplerkonzern Kion verweist er unter anderem auf den unzureichenden Barmittelzufluss, um ausreichend in Wachstum investieren zu können./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / 16:37 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.