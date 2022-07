BERENBERG stuft RIO TINTO auf 'Sell'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Hatch

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 42

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto vor dem am 27. Juli erwarteten Halbjahresbericht von 4200 auf 4100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Produktionsbericht des Bergbaukonzerns zum zweiten Quartal habe seine Erwartung enttäuschender Finanzkennziffern nicht zerstreut, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Dividendenerwartungen dürften einen Dämpfer erhalten./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / 16:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.