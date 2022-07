(neu: weitere Details und Hintergründe, Zitate Maubach, bislang entnommene Gasmengen)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Liquiditätskrise beim Gaskonzern Uniper spitzt sich zu. Am Morgen teilte das Unternehmen mit, die bestehende Kreditfazilität der staatlichen KfW in Höhe von 2 Milliarden Euro nun vollständig in Anspruch genommen zu haben. Wenige Stunden später gab der Konzern bekannt, einen Antrag auf Erhöhung der selbigen Linie gestellt zu haben. Damit dürfte der Druck auf die Bundesregierung zunehmen, ein Rettungspaket für die Tochter des finnischen Konzerns Fortum zu schnüren.

Am späten Mittag stand die Fortum-Aktie an der finnischen Börse ein Prozent im Minus. Auch die Uniper-Aktie verlor leicht und notierte zuletzt bei 9,34 Euro. Das vor einer Woche erreichte Rekordtief von 8,78 Euro bleibt damit nah. So war der Aktienkurs des MDax-Werts angesichts der wirtschaftlichen Probleme und eines erwarteten Staatseinstiegs in den vergangenen Wochen stark gefallen. Seit dem Jahreswechsel summiert sich der Abschlag auf mehr als 77 Prozent.