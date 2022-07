Anlass der Studie: Update

Sofortprogramm des Bundes hellt derzeit trübes Sentiment auf und lässt mittelfristiges Wachstumsziel realistisch erscheinen



Auf Bundesebene wurden am letzten Mittwoch mittels eines Sofortprogramms milliardenschwere Klimaschutzmaßnahmen für Gebäude auf den Weg gebracht. Diese implizieren eine hohe Dynamik im Bereich der energetischen Sanierungen und untermauern u.E. das mittelfristige Wachstumsziel von Sto. Den Sorgen um einen Gasnotstand und Rezessionsängsten konnte sich die Aktie in einem schwachen Marktumfeld zuletzt jedoch nicht entziehen.

Bundesregierung zieht die Klimazügel straffer: Das vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) in Zusammenarbeit mit dem Wirtschafts- und Klimaschutzministerium vorgestellte Maßnahmenpaket sieht vor, den CO2-Ausstoß im Gebäudesektor bis 2030 auf die laut Bundes-Klimaschutzgesetz festgelegte Zielgröße von 67 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente zu senken (2021: 115 Mio. Tonnen). Hintergrund der Initiative ist die Verfehlung der zulässigen Jahresemissionsmenge des Sektors um 2 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente in 2021. Das "Sofortprogramm Gebäude" beinhaltet zusätzliche Finanzmittel des Bundes i.H.v. 8 Mrd. Euro für insgesamt 11 Maßnahmen zum verstärkten Klimaschutz, wovon allein 4,5 Mrd. Euro in die energetische Sanierung von Gebäuden und den Einbau energieeffizienterer Heizungen fließen sollen. Das Maßnahmenpaket soll nun zunächst dem Expertenrat für Klimafragen zugeleitet und anschließend in ein umfassendes Klimaschutzprogramm der Bundesregierung eingebettet werden.

Mittelfristiges Wachstumsziel erscheint möglich: Wesentliche Teile des "Sofortprogramms" dürften dabei nicht unmittelbar Wirkung entfalten und frühestens 2024 in Kraft treten (z.B. Novelle des Gebäudeenergiegesetzes), sodass sich u.E. auch flankierende Effekte wie die Nachfrage nach Systemen zur Gebäudedämmung nicht abschließend abschätzen lassen. Da jedoch allein in Deutschland ca. 74% der Bestandsgebäude in die Energieeffizienzklasse D oder schlechter fallen (EU-weit ca. 75%), werten wir das Programm als Vorbote einer Renovierungswelle im Gebäudebereich, die sich als Treiber für den hierzulande zuletzt stagnierenden WDVS-Markt (CAGR: 2015-2020: -0,1%) erweisen sollte. Mit einem Umsatzanteil von ca. 44% in Deutschland und weiteren 35% in Westeuropa erachten wir Sto als wesentlichen Profiteur dieser politisch forcierten Maßnahmen zum Klimaschutz. Vor diesem Hintergrund erscheint auch das Mittelfristziel eines Konzernumsatzes von 2,1 Mrd. Euro bis 2025 (CAGR 2021-2025e: 7,2%) nicht unrealistisch.



