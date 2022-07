TORONTO, KANADA, Montag, 18. Juli 2022 - GCM Mining Corp. („GCM Mining“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gran-colombia-g ...) (TSX: GCM, OTCQX: TPRFF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Juni 2022 in seinem Betrieb Segovia insgesamt 16.370 Unzen Gold produzierte, womit sich die Gesamtproduktion im zweiten Quartal 2022 auf 53.198 Unzen erhöhte, verglichen mit 52.198 Unzen aus Segovia im zweiten Quartal 2021. Im zweiten Quartal 2022 produzierte das Unternehmen außerdem 85.741 Unzen Silber (gegenüber 54.573 Unzen Silber im zweiten Quartal des Vorjahres) sowie etwa 294.000 Pfund Zink und 345.000 Pfund Blei.

In der ersten Jahreshälfte 2022 produzierte das Unternehmen in seinen Betrieben in Segovia 103.149 Unzen Gold, gegenüber 101.256 Unzen Gold in der ersten Jahreshälfte des Vorjahres. Das Unternehmen meldete in der ersten Hälfte des letzten Jahres eine konsolidierte Goldproduktion von 103.684 Unzen, die bis zum 4. Februar 2021 2.428 Unzen aus Marmato einschloss. Der 4. Februar 2021 ist das Datum des Kontrollverlusts über Aris Gold Corporation.

Die gesamte Goldproduktion von GCM Mining in den letzten 12 Monaten belief sich Ende Juni 2022 auf 208.282 Unzen, was einem Anstieg von etwa 1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen ist weiterhin auf dem Weg, seine Jahresproduktionsprognose für 2022 von 210.000 bis 225.000 Unzen Gold zu erreichen, was durch den Abschluss der Erweiterung der Anlage Maria Dama auf 2.000 Tonnen pro Tag („tpd“) im dritten Quartal 2022 unterstützt wird.

GCM Mining bereitete im Juni 2022 in seiner Anlage Maria Dama insgesamt 44.047 Tonnen auf, was einer durchschnittlichen täglichen Aufbereitungsrate von 1.468 tpd entspricht, bei einem durchschnittlichen Gehalt des Fördererzes von 12,8 g/t. Der Betrieb der Anlage im Juni 2022 spiegelte eine geplante 120-stündige Unterbrechung wider, um die Auskleidung der Mühle zu wechseln, zusätzlich zu Routinereparaturen und Verbesserungen. Im zweiten Quartal 2022 wurden in Segovia insgesamt 147.580 Tonnen, das entspricht 1.622 Tagestonnen, bei einem durchschnittlichen Gehalt des Fördererzes von 12,4 g/t aufbereitet, verglichen mit insgesamt 143.910 Tonnen, das entspricht 1.581 Tagestonnen, bei einem durchschnittlichen Gehalt des Fördererzes von 12,6 g/t im zweiten Quartal des Vorjahres. Damit beläuft sich die durchschnittliche tägliche Aufbereitungsrate für das erste Halbjahr 2022 auf 1.604 Tonnen pro Tag bei einem durchschnittlichen Gehalt des Fördererzes von 12,3 g/t, verglichen mit 1.526 Tonnen pro Tag und 12,7 g/t im ersten Halbjahr des Vorjahres.