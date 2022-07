Wolfgang Fischer Er vereint ein sorgenfreies Privatleben mit beruflicher Effizienz (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Wolfgang Fischer ist Experte für Finanzen bei der TELIS

FINANZ AG. Während er sich in seiner Tätigkeit als Finanzberater um die

Optimierung der Geldangelegenheiten privater Haushalte bemüht, unterstützt er

andere Menschen als Mentor dabei, ihre privaten Bedürfnisse mit beruflichem

Erfolg zu kombinieren. Wie er und das "PowerPeople"-Team dabei vorgehen, welche

Rolle die acht Lebenssäulen dabei spielen und was einen erstklassigen

Arbeitsplatz ausmacht, erfahren Sie hier.



Zahlreiche Menschen träumen davon, sich sowohl in beruflicher als auch in

privater Hinsicht vollends zu verwirklichen - allerdings gelingt dies nur

wenigen von ihnen. Statt sich den Wunsch von einem sorgenfreien Leben zu

erfüllen, sind sie meist in einem endlosen Kreislauf aus Alltags- und

Berufsverpflichtungen gefangen. Frust und Unzufriedenheit bestimmen das

Tagesgeschehen der Betroffenen. Da sie lange Zeit das Gefühl haben, weder in

ihrem Job noch in ihrem Privatleben Fortschritte zu machen, fehlt ihnen

grundlegend die Vorstellung davon, wie sie ihre persönlichen Ziele erreichen

können. "Die meisten Betroffenen finden sich schlicht damit ab, in einem

derartigen Hamsterrad gefangen zu sein. Ohne Hilfe von außen gelingt es ihnen

deshalb nicht, sich daraus zu befreien", erklärt Wolfgang Fischer von der TELIS

FINANZ.