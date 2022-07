"In Europa, insbesondere in Deutschland, zeichnet sich ein schwieriger Winter ab, da die erhöhten Gas- und Energiepreise die Kaufkraft der Verbraucher erheblich einschränken dürften", schreibt das Team um Analystin Catharina Claes. Aus einem Grummeln habe sich ein "perfekter Sturm" entwickelt. "Dies wird die Verbrauchernachfrage weiter belasten - wir glauben sogar, dass die Unternehmen unter Druck geraten werden und ein Stellenabbau wahrscheinlich ist."

Besonders dem E-Commerce und Social-Media-Unternehmen The Social Chain geht es an den Kragen. Berenberg-Analystin Claes senkt das Kursziel von 32 Euro auf 5,60 Euro. Auch für den Möbelhändler home24 sinkt das Kursziel von 6,80 Euro auf 3,10 Euro.

Etwas zuversichtlicher für die kommenden schwierigen Monate ist die Analystin bei Bike24. Wegen hoher struktureller Margen dürfte der Fahrradhändler trotz sinkender Nachfrage in den kommenden 12-18 Monaten glimpflich davonkommen. Zwar senkt Berenberg das Kursziel von 15,10 Euro auf 5,90 Euro. Das wäre aber immer noch ein Plus von 47 Prozent zum Kurs vom Montag.

Der Möbel- und Wohnaccesoirehändler Westwing war einer der Gewinner des Corona-Booms. Der Aktienkurs stieg von drei Euro auf zwischenzeitlich über 50 Euro an. Mittlerweile ist der Höhenflug beendet und die Aktie notiert bei um die sieben Euro. Berenberg-Analystin Claes senkt ihr Kursziel von 20,90 Euro auf 10,30, rät aber dennoch zum Kauf. Nach Ende einer Rezession dürfte sich Westwing als einer der ersten Titel wieder erholen, schreibt die Analystin.

"Wir sind der Meinung, dass Leifheit, home24, fashionette und The Social Chain (TSC) aufgrund ihrer Mischung aus nicht essentiellen Produkten und weniger starken Kundenbeziehungen als Bike24 und Westwing am stärksten von einer weiteren Abschwächung des Konsumklimas betroffen sind", so die Experten weiter. "Deshalb bleibt Bike24 unser Favorit, da wir glauben, dass das Unternehmen am besten in der Lage ist, seine guten Margen zu halten."

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion