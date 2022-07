Größte DIY-Technikmesse geht wieder live / Maker Faire Hannover spielt mit dem Feuer (FOTO)

Hannover (ots) - Feuer, Metall und wirbelnde Mechanik: Auf dem DIY-Festival in

der niedersächsischen Landeshauptstadt geht es am 10. und 11. September heiß zu:

Ein riesiger feuerspeiender Vogel und ein stählernes brennendes Hamsterrad in

XXL-Größe sind die diesjährigen Top-Acts auf der Maker Faire Hannover

(https://maker-faire.de/hannover/) im HCC. Darüber hinaus zeigen private Maker

und Bastler auf dem Community-Treffen ihre faszinierenden Projekte und werben

für die Macherkultur und den kreativen Umgang mit Technik.



Halb Vogel, halb Maschine: die Tiergottheit Garuda aus der hinduistischen

Mythologie nahm sich der niederländische Künstler und Maker Matthias Vijvermann

(https://www.instagram.com/matthias.v/?hl=en) zum Vorbild. Über ein Jahrzehnt

tüftelte der gelernte Wirtschaftsingenieur und Bildhauer an seiner

Stahl-Skulptur , dabei ließ er seine Leidenschaft für Mechanik freien Lauf. Vor

drei Jahren tat er sich mit dem Künstler Ronald Duikersloot

(https://www.ronaldduikersloot.com/) zusammen und feilte weiter an seiner

Arbeit. Das beeindruckende Ergebnis ist eine sechs Meter große hydraulische

Kreatur , die mit ihren imposanten 15 Meter breiten Flügeln an einen Drachen

erinnert. Und sie speit Feuer!