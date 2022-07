Peking (ots/PRNewswire) - Die Uigurische Autonome Region Xinjiang ist aufgrund

ihrer strategischen Lage an der Westgrenze des Landes die Brücke Chinas nach

Zentralasien, in den Nahen Osten und nach Europa.



Sie spielt eine wichtige Rolle in der von China vorgeschlagenen Initiative "Neue

Seidenstraße" (BRI), einem Handels- und Infrastrukturnetzwerk, das Asien mit

Europa und Afrika entlang der alten Seidenstraßen-Routen und darüber hinaus

verbindet.





Bei seinem Besuch in Xinjiang von Dienstag bis Freitag bezeichnete derchinesische Präsident Xi Jinping die multiethnische Region als "Drehscheibe" derZusammenarbeit bei der Neuen Seidenstraße.Xinjiang habe sich von einem relativ abgeschotteten Hinterland zu einemVorreiter der Öffnung entwickelt, sagte der Präsident am Dienstagnachmittag vorMitarbeitern der Urumqi International Land Port Area, da das Land die Ausweitungder Öffnung, die Entwicklung der westlichen Regionen und die gemeinsamenAnstrengungen zum Aufbau der Neuen Seidenstraße fördere.Präsident Xi betonte, der Aufbau des Kerngebiets Silk Road Economic Belt(Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtel) - der "Gürtel-" Komponente der NeuenSeidenstraße - solle vorangetrieben und die regionale Erschließungsstrategie vonXinjiang in den Gesamtplan des Landes für die Entwicklung nach Westen integriertwerden.Die ToreIm Bereich des internationalen Bahngüterverkehrs überprüfte Xi den Betrieb desChina-Europe Railway Express (Urumqi), der Bahnhöfe von Alashankou und Horgos,die alle wichtige Tore für den grenzüberschreitenden Handel sind.Horgos - wörtlich übersetzt "ein Ort, an dem Karawanen vorbeiziehen" - warfrüher ein Handelsposten entlang der nördlichen Route der alten Seidenstraße.2016 nahm der Bahnhof den Bahn-Güterverkehrsdienst China-Europa auf undverzeichnet seitdem einen stetigen Anstieg der Zahl der durchfahrenden Züge.Trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betrug die Zahl der GüterzügeChina-Europa, die 2020 den Bahnhof von Horgos passierten, mehr als 4.720, waseinem Anstieg gegenüber 2019 von 43 Prozent entspricht.Nach Angaben örtlicher Zollbeamter werden die Dienste derGüterverkehrsverbindung China-Europa während der Pandemie von immer mehrUnternehmen in Anspruch genommen, da sie preisgünstig ist, über eine großeTransportkapazität verfügt und eine hohe Stabilität und Konnektivität aufweist.Der Bahnhof von Alashankou, der auch als Alataw Pass bezeichnet wird, ist dernächstgelegene Eisenbahnanschluss von China nach Europa. Im Januar 2020 wurdeder grenzüberschreitende Internethandel im Bahn-Güterverkehr eingeführt, undseitdem werden Waren wie Spielzeug, digitale Produkte und Kleidung, die im Landhergestellt werden, nach Europa geliefert.Aus den Daten des Bahn-Güterverkehr-Zolls geht hervor, dass seit Januar 2020mehr als 57 Millionen grenzüberschreitende E-Commerce-Pakete im Wert von über 1Mrd. Yuan (etwa 160 Mio. USD) über die Bahn exportiert wurden.Während seiner Inspektion betonte Xi auch die Bedeutung der Innovation desSystems für eine offene Wirtschaft, den Aufbau großer Korridore, die bessereNutzung sowohl der inländischen als auch der internationalen Märkte undRessourcen sowie die aktive Unterstützung und Integration in das neueEntwicklungsmuster.China hat die West-Entwicklungsstrategie 1999 vorgelegt, und seitdem haben diewestlichen Regionen des Landes bemerkenswerte Fortschritte erzielt. DieBeschleunigung des Wachstums des Bruttoinlandsprodukts in West-China deutet aufeine Verringerung des Entwicklungsgefälles zwischen dem Osten und dem Westen desLandes hin.https://news.cgtn.com/news/2022-07-16/Xinjiang-a-hub-in-Belt-and-Road-cooperation-1bHN4QKUUgw/index.htmlVideo - https://www.youtube.com/watch?v=04glRSnTovc