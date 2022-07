Im zweiten Quartal sprudelten dank einer höheren Nachfrage und einem robusten Frachtgeschäft wieder die Gewinne, wie der Konzern nach vorläufigen Zahlen berichtete. Der bereinigten operative Gewinn (EBIT) lag zwischen 150 und 400 Mio. Euro, noch ein Jahr zuvor musste ein Verlust von über 800 Mio. Euro ausgewiesen werden. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 3,2 auf 8,5 Mrd. Euro und beflügelte zugleich den Aktienkurs am Freitag. Technisch hilft das der Aktie enorm, einen im Bereich von 5,50 Euro etablierten Boden zu festigen, im heutigen Handeln versucht sich das Papier erneut am 50-Tage-Durchschnitt.

Personalmangel an allen Enden

Der ungeahnt feste Kurssprung der Lufthansa-Aktien am Freitag brachte die Notierungen direkt in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts aufwärts. Heute versucht sich der Wert erneut an diese Hürde, intraday ist leider noch kein Durchbruch gelungen. Erst ein Sprung darüber dürfte weiteres Kurspotenzial an die Zwischenhochs aus Ende Juni sowie den 200-Tage-Durchschnitt um 6,59 Euro freisetzen. Übergeordnetes Ziel stellt ein seit Februar 2022 bestehender Abwärtstrend um 6,85 Euro dar. Kleinere Rücksetzer sollten hierbei zwischenzeitlich nicht ausgeblendet werden, ab 5,92 Euro endet ein potenzieller Pullback im Idealfall und die Aktie dreht wieder zur Oberseite ab. Verluste unter 5,70 Euro würden allerdings die Annahme weiterer Abschläge auf 5,50 und darunter die Junitiefs bei 5,31 Euro festigen.