FARNBOROUGH (dpa-AFX) - Die Luftfahrtmesse im britischen Farnborough hat für den gebeutelten Flugzeugbauer Boeing mit einem ersehnten Großauftrag begonnen. Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines unterzeichnete eine Order über 100 Exemplare des Mittelstreckenjets Boeing 737 Max 10, wie beide Seiten am Montag auf der Messe südwestlich von London mitteilten. Allerdings ist noch nicht sicher, ob diese Langversion der Boeing 737 Max ihre Zulassung erhält. Unterdessen ging der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus aus Europa in Sachen Jet-Aufträge am ersten Messetag zunächst leer aus und meldete lediglich einen Hubschrauber-Auftrag aus Marokko.

An der Börse kamen die Nachrichten für Boeing gut an. Der Aktienkurs des US-Konzerns legte in New York zuletzt um rund drei Prozent auf 152,22 Dollar zu. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier damit noch rund ein Viertel seines Werts eingebüßt. Für die Airbus-Aktie ging es am Montag um ein halbes Prozent aufwärts. Damit wurde sie nur noch knapp sieben Prozent billiger gehandelt als zum Jahreswechsel.